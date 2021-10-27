Россиянам посоветовали медитировать во время локдауна

Заслуженный мастер спорта России, победитель соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик» Дмитрий Яшанькин посоветовал во время предстоящих нерабочих дней медитировать и заниматься любой физической активностью. Спортсмена процитировал портал News.ru.

Яшанькин порекомендовал во время локдауна освоить новые навыки или непривычные движения. Это может быть йога, медитация, дыхание, единоборства или другие практики. По его мнению, такое тихое время является прекрасной возможностью заняться собой и своим здоровьем.

«Так можно улучшить и форму, и настроение!» — подчеркнул собеседник издания.