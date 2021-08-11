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    11 августа 2021, 19:48

    Россиянам показали новый талисман ЧМ по пляжному футболу

    Арина Бобкова

    Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный талисман чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщило ИА НСН.

    Россиянам показали новый талисман ЧМ по пляжному футболу

    Чемпионат будет проходить в Москве с 19 по 29 августа. Символом чемпионата мира стала жар-птица по имени Жаришка (Zharishka). Новый талисман должен развлекать и вовлекать болельщиков всех возрастов.

    Создатели талисмана решили использовать в проекте персонажа славянские мотивы. Они отметили, что герой отличается напором и энергичностью, а также погружает в атмосферу пляжного футбола.