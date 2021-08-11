Россиянам показали новый талисман ЧМ по пляжному футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный талисман чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщило ИА НСН.

Чемпионат будет проходить в Москве с 19 по 29 августа. Символом чемпионата мира стала жар-птица по имени Жаришка (Zharishka). Новый талисман должен развлекать и вовлекать болельщиков всех возрастов.

Создатели талисмана решили использовать в проекте персонажа славянские мотивы. Они отметили, что герой отличается напором и энергичностью, а также погружает в атмосферу пляжного футбола.