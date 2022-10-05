Россиянам объяснили, как после рабочего дня заставить себя заняться спортом | 360°

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Россиянам объяснили, как после рабочего дня заставить себя заняться спортом

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Тренер Татьяна Лукина обсудила с Пятым каналом способ, как начать заниматься спортом вечерами, не насилуя свой организм.

Отмечается, что любая работа, регулируемая нервной системой, забирает одинаковое количество сил.

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«В наших мышцах есть рецепторы. Особенно в глубокой мускулатуре. Такие рецепторы, как например, вкусовые. Точно так же хорошо бы стимулировать рецепторы, которые находятся в мышцах», — цитирует тренера сайт kp.ru.

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Необходимо двигаться для стимуляции рецепторов в мышцах. Организм способны взбодрить поднятия рук и простые повороты головы и грудной клетки. Лукина посоветовала выбирать место ближе к дому, чтобы дойти до фитнес-клуба после рабочего дня.

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