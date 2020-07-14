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    14 июля 2020, 07:36

    Россиян предупредили об опасности занятий йогой без тренера

    Ксения Басырова

    Заниматься йогой самостоятельно может быть опасно для здоровья. Нужно, чтобы за процессом следил наставник. Об этом рассказал президент Федерации йоги России Сергей Репин.
    Россиян предупредили об опасности занятий йогой без тренера

    Как он рассказал в интервью радиостанции Sputnik, лучше начинать заниматься под присмотром профессионала. Изучать практики по видеороликам в интернете опасно, это может привести к серьезным травмам.

    «Йога занимается установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату», — отметил Репин.

    Если человек хочет продолжить погружаться в эту тему, то ему опять же нужен наставник. В случае, когда ему достаточно нескольких базовых упражнений, то после занятий с тренером он может продолжить их самостоятельно. Тем, кто отлично разбирается в йоге, уже не нужны никакие видеоролики, считает Репин.

    При этом эксперт уточнил, что не имеет ничего против занятий в онлайн-формате, но их должен вести проверенный тренер.

    В конце мая этого года умер индийский йог Прахлад Джани, которому было 90 лет. По его же словам, он отказался от еды и воды еще 80 лет назад.