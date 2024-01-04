Спорт 04 января 2024, 19:03 Россиян и белорусов не допустили к зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее МОК: россияне и белорусы пропустят зимнюю юношескую Олимпиаду в Южной Корее РИА «Новости»

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Спортсмены в нейтральном статусе не будут участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в Южной Корее. Таким образом в Международном олимпийском комитете прокомментировали вопрос ТАСС об участии в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

Квалификационный период перед Играми завершился в декабре. Ни один атлет из России и Белоруссии не получил допуск к соревнованиям.

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Россия по итогам трех зимних юношеских Олимпиад, которые прошли в Инсбруке (2012), Лиллехаммере (2016) и Лозанне (2020), находится на первом месте в медальном зачете. Ей уступают Южная Корея, которая занимает второе место, и Германия — третье.

Весной 2023 года исполком МОК порекомендовал допускать россиян и белорусов к соревнованиям к нейтральном статусе. Однако не все российские атлеты готовы отказаться от флага и гимна ради участия в международных стартах. Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не поедет на Игры.