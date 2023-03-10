Спорт 10 марта 2023, 18:55 Россиян допустили к международным соревнованиям по фехтованию — СМИ ITG: Международная федерация фехтования допустила Россию и Белоруссию к соревнованиям Eugene Lim / Unsplash

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Международная федерация фехтования (FIE) вернула спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой, сообщил портал Inside the Games. Решение приняли на внеочередном конгрессе организации в режиме онлайн вечером 10 марта.

За решение допустить россиян и белорусов к индивидуальным соревнованиям «с соблюдением условий нейтралитета и индивидуальной правоспособности» проголосовали 89 человек, 46 высказались против.

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По данным издания, официально спортсмены смогут участвовать в соревнованиях уже во второй половине апреля 2023 года. В организации напомнили, что в июле в Милане состоится чемпионат мира.

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Изначально вопрос допуска фехтовальщиков из России и Белоруссии планировали рассмотреть в ноябре. Тогда участники федерации отложили его до внеочередного конгресса.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявлял, что в апреле 2023 года стартует квалификационный отбор на Олимпиаду. Спортсменов из двух стран отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.