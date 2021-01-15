Россия заняла четвертое место на Кубке мира по биатлону

В состав команды вошли Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первое место заняла Франция. Второе — Норвегия, третье — Италия.

Ранее российские гонщики из команды «КамАЗ-Мастер» заняли все три призовых места в ралли-марафоне «Дакар». На первом месте оказался Дмитрий Сотников, на втором — Антон Шибалов и на третьем — Айрат Мардеев.