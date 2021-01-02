Россия вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России обыграла немецкую команду в 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Россияне вышли в полуфинал соревнований.

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:1.

В российской команде шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (30-я). В сборной Германии отличился Флориан Элиас (44-я).

Соперник россиян по полуфиналу определится позднее. Сегодня сыграют сборные Финляндии и Швеции. В ночь на 3 января канадцы встретятся с чехами, а сборная США проведет матч со сборной Словакии.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил ТАСС, что российская молодежная команда в четвертьфинале показала академичный хоккей.

«Ребята играли уверенно, но надо воплощать свое преимущество, нельзя доводить все до разницы в одну шайбу. На чемпионате мира на этой стадии слабых соперников нет, немцы это доказали», — отметил Третьяк.

По его словам, 2:0 — это «шаткий результат» для чемпионата.

Полуфиналы пройдут в ночь на 5 января по Москве. Финал и матч за третье место — в ночь на 6 января.