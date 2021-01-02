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    02 января 2021, 23:36

    Россия вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

    Кирилл Фролов

    Молодежная сборная России обыграла немецкую команду в 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Россияне вышли в полуфинал соревнований.
    Россия вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

    Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:1.

    В российской команде шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (30-я). В сборной Германии отличился Флориан Элиас (44-я).

    Соперник россиян по полуфиналу определится позднее. Сегодня сыграют сборные Финляндии и Швеции. В ночь на 3 января канадцы встретятся с чехами, а сборная США проведет матч со сборной Словакии.

    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил ТАСС, что российская молодежная команда в четвертьфинале показала академичный хоккей.

    «Ребята играли уверенно, но надо воплощать свое преимущество, нельзя доводить все до разницы в одну шайбу. На чемпионате мира на этой стадии слабых соперников нет, немцы это доказали», — отметил Третьяк.

    По его словам, 2:0 — это «шаткий результат» для чемпионата.

    Полуфиналы пройдут в ночь на 5 января по Москве. Финал и матч за третье место — в ночь на 6 января.