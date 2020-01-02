Россия вышла в полуфинал хоккейной мировой молодежки

Сборная России обыграла в Чехии сборную Швейцарии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею. Команда Валерия Брагина занесла в ворота соперника три шайбы, в ответ противник отправил в ворота россиян одну.

Россиянам достался непростой соперник. Это было ясно еще на групповом этапе. Команда Тьерри Патерлини за это время одержала три победы при одном поражении. Недооценивать молодежь Швейцарии было бы неразумно. К слову, швейцарцы обыграли 5:2 даже нынешних чемпионов мира - финнов.

Матч проходил непросто. В первом периоде у россиян было явное преимущество. Наши юноши даже перещеголяли соперника по числу бросков — 10 против трех. Команда выглядела активнее швейцарцев, но несмотря на такие явные плюсы россиянам так и не удалось отличиться в первой двадцатиминутке.

На 22 минуте второго периода россияне реализовали свой потенциал, воспользовавшись своим численным превосходством. Отличился Дмитрий Воронков: засчитанная шайба принадлежит его авторству. Но радовались россияне недолго. Через шесть минут Гаэтан Жобен сравнял счет. На это команда Брагина ответила двумя голами. К началу третьего периода счет был 3:1 в пользу россиян.

Такой же счет остался и к финалу. В третьем периоде команды не смогли раскрыться.

Россия таким образом стала первым полуфиналистом чемпионата мира. В остальных четвертьфиналах сегодня сыграют: Канада — Словакия, США — Финляндия и Швеция — Чехия. Матчи ½ финала пройдут в субботу, 4 января 2020 года. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Вячеслав Третьяк уже заявил, что был уверен в выходе нашей «молодежки» в полуфинал, сообщила «Газета.Ру».