Россия вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная России победила команду Швеции в полуфинале молодежного чемпионата по хоккею. Игра завершилась со счетом 5:4, решающий гол россияне забросили в овертайме.

В российской команде отличились Иван Морозов (4-я и 64-я минуты матча), Александр Хованов (6-я) и Егор Соколов (13-я и 49-я минуты).

В шведской молодежке голы забросили Расмус Сандин (1-я и 32-я минуты), Самуэль Фагемо (15-я) и Нильс Лундквист (45-я).

На видео — победный год Ивана Морозова.

Соперник российской команды в финале определится по итогам встречи действующего чемпиона мира — Финляндии со сборной Канады. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира проходит в Чехии. В нем участвуют игроки не старше 20 лет.

Российская молодежная сборная в 14-й раз сыграет в финале ЧМ. Команда четыре раза побеждала на первенстве и девять раз завоевывала серебро.