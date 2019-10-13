Россия вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла противников из Кипра с ошеломительным счетом. Наши ребята обеспечили себе выход в Евро-2020 со счетом 5:0.

Первый гол забил Денис Черышев уже на девятой минуте матча. В этой игре он сделал дубль, забив финальный гол. На 22 минуте еще один мяч в ворота противника отправил Магомед Оздоев. Третий гол принес сборной России капитан команды Артем Дзюба — на 79 минуте. Следующий, четвертый мяч на 89 минуте забил Александр Головин.

Но не обошлось и без печальных моментов для российских футболистов. На 28 минуте матча защитник Сергей Петров получил травму ноги. Кипрского игрока Константиноса Лайфиса за это удалили с поля. Вместо травмированного российского спортсмена вышел Вячеслав Караваев.

После этой игры Россия закрепила за собой второе место в группе, набрав 21 очко. Никто из соперников, которые занимают нижние позиции, не сможет ее догнать. Это значит, российская сборная о гарантировала себе выход в Евро-2020.

На первом месте расположилась Бельгия, которая набрала 24 очка. 16 ноября между двумя сборными состоится матч, а это значит, что Россия еще может побороться за первое место в группе.