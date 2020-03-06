Россия выразила протест из-за обысков у биатлонистов в Италии

Обыски в номере российского биатлониста Логинова перед гонкой ЧМ в Италии были неприемлемы. Спортсмену после обеда нужно было на старт, а полицейские выбили его из колеи. Россия выразила официальный протест.

«Проведение следственных мероприятий рано утром непосредственно в день одного из этапов чемпионата мира не могло не отразиться на состоянии наших спортсменов. Как вы знаете, российский спортсмен был вынужден отменить свое участие в массовом старте 23 февраля», — приводит RT слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Итальянские полицейские заявились в номер к Логинову в шесть утра, чтобы якобы не помешать ему выступить на этапе чемпионата мира по биатлону. Соревнования были в этот же день, с 14:30. Захарова заявила, что такие оправдания несостоятельны. Ему очень помешали.

Утром 22 февраля итальянская полиция обыскала номера российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. Они забрали личные вещи Логинова и его тренера Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) выяснил, что у Касперовича на этом ЧМ чужая аккредитация.

В союзе выдвинули версию, что, пользуясь липовым документом, Касперович мог передать спортсмену запрещенные препараты. Никакого допинга сотрудники правоохранительных органов Италии не нашли. Логинов после этого случая заявил, что устал от нападок и подумывает о завершении карьеры.