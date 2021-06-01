Россия «вынесла» Белоруссию со счетом 5:0 в первом же периоде

В последнем матче группы Чемпионата мира по хоккею российская команда в Риге забила белорусским спортсменам в первом периоде пять шайб. Сейчас наступил 15-минутный перерыв. У России счет по броскам 17:4.

Как сообщает Sports.ru, шайбы забили Никита Нестеров (1 и 16 минуты), Эмиль Галимов (4), Максим Шалунов (9), и Михаил Григоренко (10).

На пятой минуте первого периода тренер белорусской команды Михаил Захаров после двух пропущенных ударов заменил вратаря.

Параллельно проходит матч между Германией и Латвией, немцы лидируют со счетом 2:0. Следовательно, в четвертьфинале российские хоккеисты могут встретиться с канадскими.

Накануне сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира в Риге. Сыграв вничью со Швецией.