Россия «вынесла» Белоруссию со счетом 5:0 в первом же периоде
В последнем матче группы Чемпионата мира по хоккею российская команда в Риге забила белорусским спортсменам в первом периоде пять шайб. Сейчас наступил 15-минутный перерыв. У России счет по броскам 17:4.
Как сообщает Sports.ru, шайбы забили Никита Нестеров (1 и 16 минуты), Эмиль Галимов (4), Максим Шалунов (9), и Михаил Григоренко (10).
На пятой минуте первого периода тренер белорусской команды Михаил Захаров после двух пропущенных ударов заменил вратаря.
Параллельно проходит матч между Германией и Латвией, немцы лидируют со счетом 2:0. Следовательно, в четвертьфинале российские хоккеисты могут встретиться с канадскими.
Накануне сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира в Риге. Сыграв вничью со Швецией.