Россия впервые проведет чемпионат мира по пляжному футболу

Решение сделать РФ хозяйкой очередного соревнования приняли на заседании совета организации в Шанхае, Китай. Тогда же Индонезию назвали страной-хозяйкой чемпионата мира среди молодежи (до 20 лет). А мировое первенство среди игроков до 17 лет пройдет в Перу.

Стала известна часть состава олимпийской сборной России на Играх в Токио Подробнее

Инфантино вспомнил чемпионат мира по футболу в 2018 году, который прошел в России «с оглушительным успехом». Он добавил, что с нетерпением ждет проведения новых соревнований в стране.

Российский футбольный союз объявил о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу в конце июня. В сентябре появились новости, что на проведение турнира также претендуют Чили и Сальвадор.

Отечественная сборная — двукратный чемпион мира в 2011 и 2013 годах.

В 2019-м турнир состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Действующий обладатель титула — сборная Бразилии.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году.