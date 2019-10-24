  • Россия впервые проведет чемпионат мира по пляжному футболу

    24 октября 2019, 10:01

    Алена Макаренко

    Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России. Об этом рассказал глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, информация появилась на официальном сайте ФИФА. Это спортивное событие Россия проведет впервые.
    Россия впервые проведет чемпионат мира по пляжному футболу

    Решение сделать РФ хозяйкой очередного соревнования приняли на заседании совета организации в Шанхае, Китай. Тогда же Индонезию назвали страной-хозяйкой чемпионата мира среди молодежи (до 20 лет). А мировое первенство среди игроков до 17 лет пройдет в Перу.

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    Инфантино вспомнил чемпионат мира по футболу в 2018 году, который прошел в России «с оглушительным успехом». Он добавил, что с нетерпением ждет проведения новых соревнований в стране.

    Российский футбольный союз объявил о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу в конце июня. В сентябре появились новости, что на проведение турнира также претендуют Чили и Сальвадор.

    Отечественная сборная — двукратный чемпион мира в 2011 и 2013 годах.

    В 2019-м турнир состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Действующий обладатель титула — сборная Бразилии.

    Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году.