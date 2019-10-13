Россия впервые примет Кубок мира по хоккею с мячом. Полвека он проходил в Швеции

Кубок мира по хоккею с мячом в 2020 году впервые пройдет в России. Город, который примет матчи, определят до конца октября.

В пресс-службе Федерации хоккея с мячом России отметили, что клубный чемпионат мира по бенди на протяжении последних 45 лет проводится в Швеции, в этот раз страны-участники решили переформатировать соревнования.

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«С предложением о проведении турниров попеременно в разных странах выступила Федерация хоккея с мячом России: эта инициатива получила поддержку, и на исполкоме FIB (Международной федерации бенди — прим.ред.) было принято принципиальное решение о том, что кубок мира осенью 2020 года впервые примет один из городов России», — сообщили в пресс-службе.

В чемпионате уже точно примут участие четыре шведских клуба, в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой к турниру.

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Президент Международной федерации бенди и президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник сообщил ТАСС, что город, который примет соревнования, еще не определен.

«Необходимо, чтобы все было выстроено — логистика, инфраструктура. И чтобы это было сбалансировано. В октябре мы должны определиться», — сказал Скрынник.

Кубок мира по хоккею с мячом разыгрывается с 1974 года. Изначально он проходил в Юсдале, но последние 10 лет соревнования проводятся в Сандвикене.