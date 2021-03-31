Россия уступила Словакии в отборочном матче ЧМ-2022

Российские футболисты потерпели поражение в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Игра на выезде со Словакией завершилась со счетом 2:1.

Встреча проходила в Трнаве, сообщила сайт RT. Первый гол в ворота россиян на 38-й минуте забил Милан Шкриньяр. Сборной РФ удалось сравняться во втором тайме: на 71-й минуте мяч в ворота противников отправил Марио Фернандес.

Решающим стал удар бывшего игрока «Зенита» Роберта Мака, который попал в цель уже на 74-й минуте. 2:1 — подопечные Штефана Тарковича выиграли.

Пока что российская сборная лидирует в группе H. Команда Станислава Черчесова набрала шесть очков. Словакия благодаря матчу поднялась на третью строку — у нее пять очков в активе.

Россияне 27 марта обыграли футболистов из Словении, а двумя днями ранее победили Мальту.