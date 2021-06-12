Назван лучший игрок матча России с Бельгией

Сборная России проиграла национальной команде Бельгии в матче Евро-2020. встреча закончилась со счетом 0:3. Лучшим игроком матча признан бельгиец Ромелу Лукаку.

Несмотря на проигрыш российской сборной, болельщики не падают духом, и надеются, что наши футболисты еще наверстают очки в следующие игры.

«Расчет на то, что мы добавим в следующие игры», — поделился с «360» один из болельщиков. Другой фанат российской сборной объяснил такой счет тем, что команда Бельгии намного выше классом.

Один из болельщиков рассказал «360», что приехал в Петербург на матч «Россия — Бельгия» из Ухты. Несмотря на счет, мужчина оптимистично предполагал, что Российская сборная может выиграть.

«Мы победим. Может не сегодня, может не завтра, но мы победим», — отметил еще один болельщик.

Матч России и Бельгии начался в 22:00 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды играют в рамках первого тура группового этапа Евро-2020.