Россия упрочила лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию перед последним этапом

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке. Российские спортсмены получили за выступление 151,59 балла.

Второе место у пары из Соединенных Штатов Алекса Шимека и Брендон Фрейзер (133,63 балла), третье — у хозяев чемпионата, японцев Рику Миуры и Рюити Кихары (130,83).

Российская сборная по итогам семи видов программ набрала 103 очка и уверенно лидирует в общем зачете соревнований. Второй идет команда из США с результатом 94 балла — сегодняшняя победа увеличила отрыв россиян от американцев на один балл. Третью строчку занимают фигуристы из Японии. Они смогли набрать 88 баллов. Командный чемпионат мира в Осаке (World Team Trophy) завершится произвольными программами в женском одиночном катании.

Накануне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в произвольном танце.