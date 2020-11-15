Россия сыграет против Турции и Сербии в Лиге наций

Подопечным Станислава Черчесова предстоит выйти на поле против Турции и Сербии в Лиге наций. От результата будет зависеть рейтинг российской команды и номер корзины на жеребьевке ЧМ-2022.

Сейчас футболисты лидируют в своей группе Лиги наций, имея в активе восемь очков. На втором месте находится Венгрия с семью очками. Именно эта сборная является основным соперником России, пишет «Газета.ru». Турция успела заработать три очка, а Сербия — два.

Выиграть российские футболисты должны, что бы не потерять свое место в рейтинге. От позиции будет зависеть положение корзин в жеребьевке мундиаля. Пока Россия находится на 19 месте среди европейских команд. Спортсмены уже играла с турками и сербами в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Матч с Турцией закончился ничьей со счетом 1:1, а вот Сербию футболистам удалось обыграть со счетом 3:1.

Сборная России сразится с Турцией 15 ноября. Начало игры в 20:00 по мск. Матч с Сербией стартует в 22:45 по мск 18 ноября. Обе встречи с соперниками пройдут для команды Черсесова на выезде.