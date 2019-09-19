Россия согласилась участвовать в ОИ-2020

Япония включила Курилы в маршрут олимпийского огня на ОИ-2020 Подробнее

По его словам, Россия получила приглашение на участие в Играх в Токио, подписанное 24 июля президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Поздняков отметил, что все члены Исполкома проголосовали за участие единогласно.

«Но к компетенции Олимпийского комитета относится принять решение об участии в этих Играх. Поэтому я ставлю вопрос на голосование. Есть другие предложения? Тогда предлагаю проголосовать. Да? Решение принято единогласно», — заявил Поздняков.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.