Россия согласилась участвовать в ОИ-2020
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно проголосовал за принятие приглашения сборной России на ОИ-2020 в Токио. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на президента ОКР Станислава Позднякова.
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По его словам, Россия получила приглашение на участие в Играх в Токио, подписанное 24 июля президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Поздняков отметил, что все члены Исполкома проголосовали за участие единогласно.
«Но к компетенции Олимпийского комитета относится принять решение об участии в этих Играх. Поэтому я ставлю вопрос на голосование. Есть другие предложения? Тогда предлагаю проголосовать. Да? Решение принято единогласно», — заявил Поздняков.
Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.