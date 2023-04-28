Спорт 28 апреля 2023, 14:41 Россия сформирует позицию по рекомендации МОК для своих спортсменов Песков заявил о выработке позиции по рекомендации МОК для спортсменов из России РИА «Новости»

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Россия выработает свою позицию в ответ на ограничения для спортсменов, которые принял Международный олимпийский комитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что исходя из этого будут формироваться те или иные подходы, сообщил ТАСС.

«Что касается рекомендаций МОК — они сейчас анализируются, вырабатываются наши подходы и наша позиция», — пояснил представитель Кремля.

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Он также указал на то, что необходимо проанализировать данные перед Олимпиадой-2024, которая пройдет в Париже.

В конце марта МОК выпустил рекомендацию допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусских спортсменов и российских атлетов, которые не поддерживают проведение спецоперации.

При этом спортсменов из России и Белоруссии, которые связаны с органами безопасности или вооруженными силами своих стран, МОК рекомендовал отстранить от участия в турнирах.

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийский играх в 2024 году пока не приняли.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России призвала допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, минуя выдвинутые дополнительные условия.