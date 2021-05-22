Россия сенсационно разгромила Британию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею во втором матче на чемпионате мира в Риге разгромила команду Великобритании. Игра завершилась со счетом 7:1.

В составе команды победителей особенно отличился Антон Бурдасов, который оформил дубль на шестой и 10-й минутах. По шайбе в ворота британцев отправили Михаил Григоренко (на восьмой минуте), Сергей Толчинский (11-я). На 31-й минуте забил Павел Карнаухов. В третьем периоде забили Андрей Кузьменко (50-я минута) и Антон Слепышев (54-я).

В составе сборной Британии единственную шайбу в ворота россиян забил Лиам Кирк. Это удалось ему в последнюю минуту до окончания первого периода.

Это уже вторая победа российской сборной в группе A. Накануне подопечные Валерия Брагина победили сборную Чехии со счетом 4:3. Россиянам еще предстоит сыграть в своей группе с Белоруссией, Данией, Словакией, Швейцарией и Швецией.

Хозяева чемпионата — сборная Латвии — накануне всухую обыграли сборную Канады. Матч завершился со счетом 2:0. Такой исход удивил многих болельщиков, учитывая, что канадцы 26 раз становились чемпионами мира, а латыши прежде не доходили даже до четвертьфинала.