Россия пропустила две шайбы за минуту в матче с Канадой перед МЧМ-2022

Молодежная сборная России по хоккею провела единственный контрольный матч со сборной Канады на поле канадцев «Роджерс Плэйс» перед чемпионатом мира — 2022. За одну минуту противники российских хоккеистов забили им две шайбы, передал «Чемпионат».

Канадский форвард Мэйсон Мактавиш открыл счет на седьмой минуте игры, а всего через 50 секунд Ридли Грейг добавил канадцам еще одно очко.

Позже Россия выиграла у канадцев второй период со счетом 3:1, и к третьему тайму стороны подошли со счетом 3:5 в пользу хозяев поля. Трижды забили в ворота противника Никита Чибриков, Александр Пашин и Матвей Мичков.

Капитаном российской молодежной сборной выступал Марат Хуснутдинов, его ассистировали Никита Чибриков, Кирилл Кирсанов, Дмитрий Злодеев, Шакир Мухамадуллин и Иван Зинченко.

Матч с канадцами прошел в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею, который будет идти в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче соревнований наша сборная сразится со шведами — это произойдет 27 декабря в 00:30 по московскому времени.