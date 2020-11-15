Россия проиграла Турции в Лиге наций. Встреча закончилась со счетом 3:2

Первое поражение в Лиге наций потерпела сборная России. Встреча на стамбульском стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» со сборной Турции закончилась со счетом 3:2.

Первый мяч в игре в ворота турков забил Денис Черышев. Это произошло на 11-й минуте. После удаления с поля Андрея Семенова турецкий нападающий забил ответный гол.

На 32-й минуте первого тайма хозяева поля вырвались вперед, благодаря точному удару Дженгиза Ундера из пределов штрафной в дальний угол. Третий мяч в ворота российской сборной забил с пенальти Дженк Тонсун на 52-й минуте. Через пять минут Далер Кузяев сократил разрыв в счете.

Сборная России 18 ноября в заключительном матче группового этапа встретится в Белграде с командой Сербии.

По итогам игры сборная Турции занимает третье место в турнирной таблице группы три лиги B, набрав три очка. Российская команда остается на первом месте.

Заключительный матч группового этапа пройдет для российской сборной в Белграде, где она встретится с командой Сербии.