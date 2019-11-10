Россия примет два турнира UFC в 2020 году
Турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в следующем году дважды пройдут в России. В каких городах они пройдут, пока неизвестно. Об этом сообщил ТАСС.
Вице-президент UFC Давид Шоу после завершения турнира в московском «Парке Легенд» сделал заявление.
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«В России в 2020 году состоятся два турнира, решения по городам еще нет», — сообщил он.
Шоу уточнил, что для этого из турниров будет выбран большой город, для второго — город с меньшим количеством населения. По его словам, это соответствует концепции UFC: проводить турниры не только в столицах, например, Москве и Санкт-Петербурге, но и в небольших городах, где есть поклонники боев.
Впервые турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в России состоялся в 2018 году в спортивном комплексе «Олимпийский». Весной 2019 года соревнования UFC прошли и в Санкт-Петербурге.