Россия примет два турнира UFC в 2020 году

Вице-президент UFC Давид Шоу после завершения турнира в московском «Парке Легенд» сделал заявление.

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«В России в 2020 году состоятся два турнира, решения по городам еще нет», — сообщил он.

Шоу уточнил, что для этого из турниров будет выбран большой город, для второго — город с меньшим количеством населения. По его словам, это соответствует концепции UFC: проводить турниры не только в столицах, например, Москве и Санкт-Петербурге, но и в небольших городах, где есть поклонники боев.

Впервые турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в России состоялся в 2018 году в спортивном комплексе «Олимпийский». Весной 2019 года соревнования UFC прошли и в Санкт-Петербурге.