Россия примет ЧМ по стрелковому спорту в 2022 году

Стрелковый союз России уточнил, что турнир пройдет в Подмосковье в Дмитровском районе. На соревнования должны приехать около полутора тысяч спортсменов из разных стран.

«Это историческое решение для российского спорта, поскольку ранее в нашей стране не проводились соревнования такого масштаба по одному из самых медалеемких олимпийских видов спорта», — отметили в союзе.