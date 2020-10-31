Россия предложила принять матчи молодежного чемпионата Европы по футболу

Однако здесь действует одно условие: попадание молодежной сборной России в данную группу.

Провести матчи можно будет на стадионах «Краснодар» и «Краснодар-2». Первый из них вмещает 35 тысяч зрителей, а второй находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на семь тысяч болельщиков.

Жеребьевка группового этапа молодежного ЕВРО состоится 10 декабря.

Групповой этап финальной стадии турнира запланирован на 24–31 марта 2021 года. Стадия плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. На матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира футболистам нужно будет приехать в Венгрию и Словению.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова заняла первое место в отборочной группе 5. Тем самым она обеспечила себе участие в турнире. Юные спортсмены сыграют в финальном этапе ЧЕ впервые с 2013 года.

Ранее уругвайский защитник датского «Копенгагена» Гильермо Варела перешел на правах аренды в московское «Динамо». До этого 27-летний футболист защищал клуб «Манчестер Юнайтед».