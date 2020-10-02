Россия получит $100 млн за проведение ЧМ по футболу
FIFA направит в Россию 100 миллионов долларов за проведение чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.
По данным радиостанции «Говорит Москва», он рассказал, что большая часть средств будет направлена в регионы России.
«Более половины этой суммы зарезервировано на обеспечение региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры», — пояснил Дюков.
Кроме того, по его словам, запланирована постройка малоформатных манежей.