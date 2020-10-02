Россия получит $100 млн за проведение ЧМ по футболу

По данным радиостанции «Говорит Москва», он рассказал, что большая часть средств будет направлена в регионы России.

«Более половины этой суммы зарезервировано на обеспечение региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры», — пояснил Дюков.

Кроме того, по его словам, запланирована постройка малоформатных манежей.