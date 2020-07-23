Россия получила самое большое число квот на участие в ЧМ по фигурному катанию

Всего Россия получила по три лицензии в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду и еще две квоты в мужском одиночном катании. Российская сборная на предстоящем чемпионате будет самая многочисленная.

Национальные отборы на мировое первенство по фигурному катанию начнутся по ходу сезона.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был состояться в 2020 году в канадском Монреале. Его пришлось отменить, как и многие другие соревнования, из-за пандемии коронавируса. Следующий ЧМ состоится в марте 2021 года в столице Швеции Стокгольме.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила награду в номинации «Лучший тренер» премии Skating Awards ISU.