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    27 августа 2022, 18:24

    Россия победила в «Танковом биатлоне» на Армейских международных играх

    Российские выиграли соревнования по «Танковому биатлону»

    Александр Иванов

    Российские танкисты выиграли финальный заезд конкурса «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр, которые проходят на подмосковном полигоне Алабино. Второе место заняла команда из Белоруссии, сообщил телеканал НТВ.

    Россия победила в «Танковом биатлоне» на Армейских международных играх

    Россияне прошли дистанцию практически идеально, поразив 23 из 24 мишеней. Они финишировали за один час 29 минут и 36 секунд.

    Вторыми стали белорусские танкисты. Из 24 целей они поразили 19, а дистанцию преодолели за один час 41 минуту и 5 секунд. Бронзовые медали заработали танкисты из Китая, отставшие от белорусов на три с небольшим минуты. Замкнули четверку танкисты из Узбекистана. Их результат — один час 53 минуты и 55 секунд.

    По данным канала, сборные России и Узбекистана выступали на российских танках Т-72Б3, Белорусская команда — на Т-72. Военные из КНР использовали китайские Type 96.

    В этот же день в Тверской области провели XXIII Летние дипломатические игры. Российские и зарубежные дипломаты выясняли, кто лучше играет в футбол, теннис, кто лучше ловит рыбу и запускает воздушных змеев.