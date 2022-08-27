Россия победила в «Танковом биатлоне» на Армейских международных играх

Российские танкисты выиграли финальный заезд конкурса «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр, которые проходят на подмосковном полигоне Алабино. Второе место заняла команда из Белоруссии, сообщил телеканал НТВ.

Россияне прошли дистанцию практически идеально, поразив 23 из 24 мишеней. Они финишировали за один час 29 минут и 36 секунд.

Вторыми стали белорусские танкисты. Из 24 целей они поразили 19, а дистанцию преодолели за один час 41 минуту и 5 секунд. Бронзовые медали заработали танкисты из Китая, отставшие от белорусов на три с небольшим минуты. Замкнули четверку танкисты из Узбекистана. Их результат — один час 53 минуты и 55 секунд.

По данным канала, сборные России и Узбекистана выступали на российских танках Т-72Б3, Белорусская команда — на Т-72. Военные из КНР использовали китайские Type 96.

В этот же день в Тверской области провели XXIII Летние дипломатические игры. Российские и зарубежные дипломаты выясняли, кто лучше играет в футбол, теннис, кто лучше ловит рыбу и запускает воздушных змеев.