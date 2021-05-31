Россия победила Швецию и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты обыграли команду Швеции и досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Риге. Победитель встречи определится в серии буллитов 3:2.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У россиян шайбы забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов. Оба сделали это на 53-й минуте, с разницей в 12 секунд.

В шведской команде отличились Йеспер Фреден (9-я минута) и Виктор Олофссон (56-я).

Овертайм прошел без точных попаданий в ворота.

В серии буллитов победу российской команде принес точный бросок Владимира Тарасенко. Для него это был первый матч на турнире после приезда из США, уточнило РИА «Новости».

Сборная России лидирует в группе А с 14 очками, что гарантирует ей выход в плей-офф турнира. Команда Швеции, получившая 10 баллов, впервые в истории не попала в четвертьфинал, отметил ТАСС.

Во вторник, 1 июня, Россия сыграет с Белоруссией в заключительном матче группового этапа. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.