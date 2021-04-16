Россия оторвалась от США на ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию увеличила отрыв от американской команды в общем зачете на чемпионате мира, который сейчас проходит в Осаке. Россияне упрочили свою позицию выступлениями 16 апреля.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар и принесли 12 очков в копилку сборной. Столько же заработали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие первыми в произвольном танце.

Михаил Коляда взял бронзу в произвольной программе у мужчин (+10 очков), а Евгений Семененко занял пятое место (+восемь очков). На первом месте в общем зачете турнира сборная России (91 очко), на втором команда из США (83 очка), на третьем Япония (78 очков). Далее идут Франция (56), Италия (53) и Канада (42).

Накануне Коляда и Семененко не очень хорошо выступили в короткой программой, но тогда национальная команда удержала первенство в общем зачете.

В конце марта российские фигуристы привезли с чемпионата мира в Стокгольме три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Болельщики ночью встретили спортсменов в аэропорту и исполнили для них гимн России.