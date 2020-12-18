Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры

Россия оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому президенту РФ Владимиру Путину запрещено посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал решение CAS «абсолютным беспределом». По его мнению то, что произошло, — «это совершенно неприлично».

«Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», — подчеркнул Джабаров в комментарии РИА «Новости».

Сенатор заметил, что решение арбитража юридически неприемлемо. Ведь если есть виновные, то их нужно наказать. За них не должны отвечать главы государств, особенно если речь идет о «крупнейшей олимпийской державе мира».

«Что это вообще за структура — CAS? Высшая мировая инстанция? Господь Бог? Это всего лишь спортивный арбитраж, всего лишь чиновники», — считает Джабаров.

Спортивный арбитражный суд запретил Путину посещать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Запрет касается «представителей правительства России». В постановлении суда сказано, что речь идет о президенте РФ, премьер-министре, вице-премьерах, министрах и замминистрах.

Такое решение CAS принял по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), написала «Газета.ru». WADA в 2019 году отстранило РФ от Олимпийских игр и других спортивных мероприятий из-за того, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории внесли изменения. Сначала срок запрета на участие в соревнованиях составлял четыре года, потом его сократили до двух лет.