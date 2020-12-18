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    18 декабря 2020, 11:10

    Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры

    Наза Салех Захи

    Россия оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому президенту РФ Владимиру Путину запрещено посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
    Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры

    Он назвал решение CAS «абсолютным беспределом». По его мнению то, что произошло, — «это совершенно неприлично».

    «Конечно, Россия оспорит это решение, мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», — подчеркнул Джабаров в комментарии РИА «Новости».

    Сенатор заметил, что решение арбитража юридически неприемлемо. Ведь если есть виновные, то их нужно наказать. За них не должны отвечать главы государств, особенно если речь идет о «крупнейшей олимпийской державе мира».

    «Что это вообще за структура — CAS? Высшая мировая инстанция? Господь Бог? Это всего лишь спортивный арбитраж, всего лишь чиновники», — считает Джабаров.

    Спортивный арбитражный суд запретил Путину посещать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Запрет касается «представителей правительства России». В постановлении суда сказано, что речь идет о президенте РФ, премьер-министре, вице-премьерах, министрах и замминистрах.

    Такое решение CAS принял по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), написала «Газета.ru». WADA в 2019 году отстранило РФ от Олимпийских игр и других спортивных мероприятий из-за того, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории внесли изменения. Сначала срок запрета на участие в соревнованиях составлял четыре года, потом его сократили до двух лет.