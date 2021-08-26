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    26 августа 2021, 02:29

    Россия опустилась на 10 место в таблице коэффициентов УЕФА

    Ирэна Вороник

    Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, в активе спортсменов сейчас 30,682 очка. На девятую позицию, которую раньше занимала наша страна, теперь поднялась Австрия.

    Россия опустилась на 10 место в таблице коэффициентов УЕФА

    Австрийцам удалось обойти россиян после того, как их команда «Зальцбург» обыграла соперников из Дании «Бреннбю». Это произошло в ответном мачте четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Австрийские спортсмены по итогам матча смогли пробиться в групповой этап. Это сразу отразилось на таблице УЕФА, Австрии добавились бонусные очки.

    Сейчас в копилке Австрии 31,050 очка. У России — только 30,682. Лигу конференций ранее покинули две отечественные команды, «Рубин» и «Сочи». «Спартак» также вылетел из Лиги чемпионов. Теперь в ЛЧ нашу страну будет представлять петербургский «Зенит». Что касается матчей Лиги Европы, то там выступят команды «Локомотив» и «Спартак».