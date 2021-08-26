Россия опустилась на 10 место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, в активе спортсменов сейчас 30,682 очка. На девятую позицию, которую раньше занимала наша страна, теперь поднялась Австрия.

Австрийцам удалось обойти россиян после того, как их команда «Зальцбург» обыграла соперников из Дании «Бреннбю». Это произошло в ответном мачте четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Австрийские спортсмены по итогам матча смогли пробиться в групповой этап. Это сразу отразилось на таблице УЕФА, Австрии добавились бонусные очки.

Сейчас в копилке Австрии 31,050 очка. У России — только 30,682. Лигу конференций ранее покинули две отечественные команды, «Рубин» и «Сочи». «Спартак» также вылетел из Лиги чемпионов. Теперь в ЛЧ нашу страну будет представлять петербургский «Зенит». Что касается матчей Лиги Европы, то там выступят команды «Локомотив» и «Спартак».