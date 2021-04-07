Россия оказалась на одну строчку выше в новом рейтинге FIFA

Сборная команда России по футболу улучшила свой рейтинг в FIFA на одну позицию. Его обновленную версию обнародовали на официальном сайте организации.

Российская команда под руководством Станислава Черчесова отырала три матча в рамках отборочного тура этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Футболисты из России обыграли Мальту со счетом 3:1, Словению с результатом 2:1, а также уступили Словакии одно очко и завершили игру с результатом 1:2.

Команда российской сборной на данный момент находится на 38 месте с общим результатом в 1462,65 балла, добавили в «Газета.ru».