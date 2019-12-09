Россия обжалует решение WADA

Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах и соревнованиях. Москва намерена обжаловать принятое Всемирным антидопинговым агентством решение в CAS.

О намерении российской стороны обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассказала первый зампред комитета ГД РФ по международным делам Светлана Журова, уточнил сайт телеканала «Звезда».

Решение об отстранении представителей России от участия в крупных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпиаде и чемпионатах мира, принято WADA сроком на четыре года. Исполком единогласно одобрил рекомендацию комитета по соответствию, данную еще 25 ноября.

Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2020 Подробнее

Принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение РФ тоже не сможет. Кроме того, добавили в исполкоме агентства, российский флаг не поднимут на любом крупном событии в мире спорта, организованном в указанный срок.

В силу вердикт WADA вступит спустя 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.

Ближайшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, а следующая зимняя Олимпиада и Паралимпиада состоятся в 2022 году в Пекине.