Россия обыграла США в волейбол на Олимпиаде

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой США в матче группового этапа на Олимпиаде в Токио. Россияне таким образом заняли первую строчку в своей группе, сообщил «Интерфакс».

Сборная России нанесла американцам поражение со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Это уже вторая подряд победа российских волейболистов на олимпийском турнире. Прошлую встречу сборная провела с Аргентиной, которую также обыграла со счетом 3:1. Следующий матч россиянам предстоит провести с командой Бразилии. Встреча состоится 28 июля. Затем грядет матч с Францией, который пройдет 30 июля. И уже 1 августа Россия встретится с Тунисом.

Сейчас Россия идет на первой строчке в группе B. Команда набрала шесть очков. На втором месте сборная США, у которой три очка по итогам двух матчей. Всего в турнире принимают участие 12 команд, поделенных на две группы. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды от каждой группы.

Ранее россиянин Кирилл Скачков пробился в 1/16 финала турнира по настольному теннису на Олимпийских играх.