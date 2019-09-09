Россия обыграла Казахстан в отборочном матче Евро-2020
Футболисты сборной России обыграли команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Игра, проходившая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол забил защитник ЦСКА и российской сборной Марио Фернандес (89-я минута).
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В других матчах группы I Бельгия обыграла в гостях шотландцев (4:0), Кипр с таким же счетом (4:0) победил сборную Сан-Марино.
Забитыми мячами в матче Бельгия — Шотландия отметились Ромелу Лукаку (на 9-й минуте), Томас Вермален (24-я), Тоби Алдервейрелд (32-я) и Кевин де Брейне (82-я).
Лидерство в группе удерживает Бельгия, получившая 18 очков. Далее идут Россия (15 очков), Казахстан (7), Кипр (7), Шотландия (6) и Сан-Марино (0 очков).
В следующем матче россияне сыграют со сборной Шотландии. Встреча пройдет в Москве 10 октября.