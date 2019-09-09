  • Россия обыграла Казахстан в отборочном матче Евро-2020

    09 сентября 2019, 23:47

    Кирилл Фролов

    Футболисты сборной России обыграли команду Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Игра, проходившая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0.
    Россия обыграла Казахстан в отборочном матче Евро-2020

    Единственный гол забил защитник ЦСКА и российской сборной Марио Фернандес (89-я минута).

    «Не волнуйся, у тебя получится»: Марадона рассказал, как научил Месси бить штрафные

    Подробнее

    В других матчах группы I Бельгия обыграла в гостях шотландцев (4:0), Кипр с таким же счетом (4:0) победил сборную Сан-Марино.

    Забитыми мячами в матче Бельгия — Шотландия отметились Ромелу Лукаку (на 9-й минуте), Томас Вермален (24-я), Тоби Алдервейрелд (32-я) и Кевин де Брейне (82-я).

    Лидерство в группе удерживает Бельгия, получившая 18 очков. Далее идут Россия (15 очков), Казахстан (7), Кипр (7), Шотландия (6) и Сан-Марино (0 очков).

    В следующем матче россияне сыграют со сборной Шотландии. Встреча пройдет в Москве 10 октября.