«Россия обретает право голоса». Сенатор Карелин объяснил «спортивный бойкот» страны

Спортивный бойкот России, которого не было даже во времена Карибского кризиса, — «цена изменившегося баланса в мире». Многим странам не дает покоя то, что Россия обретает право голоса, подчеркнул член Совета Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин в беседе с «360».

Сравнивая времена Карибского кризиса и нынешнюю ситуацию, он отметил, что она едва ли более острая — скорее дело в «более тенденциозной подаче и оценочных суждениях о России». Страны также пытаются отыграться за прошедшие успехи СССР, причем не только спортивные, предположил сенатор.

Раньше даже самые тяжелые конфликты во время серьезных соревнований, в первую очередь Олимпиады, получали «только спортивное развитие», звания олимпийских триумфаторов раздались по заслугам. Автономность была одним из основных принципов Игр. Сейчас этого не происходит, констатировал Карелин.

«Но это цена изменившегося баланса во всем мире. Если раньше говорили о том, что есть две сверхдержавы: СССР и США, то сейчас пока Китай примеряется к этому определению. Многим не дает покоя то, что Россия обретает право голоса и способность на этой правоте настаивать», — подчеркнул сенатор.