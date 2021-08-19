Россия обошла США в первом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборной России удалось обыграть соперников из США в первом мачте чемпионата мира по пляжному футболу. Спортсменам удалось вырвать победу в дополнительное время.

Стартовый матч группового этапа проходил 19 августа в Москве. Игра завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0).

В составе российской сборной на 12-й и 20-й минуте смог отличиться Борис Никоноров. Еще голы забили Антон Шкарин (17-я минута), Андрей Новиков (21) и Алексей Макаров (39). Среди американцев оформили по дублю Николас Переа и Алессандро Канале. Мячи были забиты на второй, 32-й, а также 15-й и 26-й минутах соответственно.

Сборные России и США выступают в группе А. В следующем матче россияне сыграют против парагвайских соперников. Американцев ждет матч с японцами. Обе встречи пройдут 21 августа.