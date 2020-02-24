Россия объявила состав сборной на чемпионате Европы по биатлону

Союз биатлонистов России опубликовал состав национальной сборной на чемпионате Европы. Среди тех, кто попал в заявку, Никита Поршнев и Матвей Елисеев, которые только что представляли сборную на чемпионате мира.

«Союз биатлонистов России утвердил состав национальной сборной команды для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Минске (Белоруссия)», — сообщили в пресс-службе СБР.

В состав национальной сборной России вошли биатлонисты Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов, а также биатлонистки Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова, Евгения Павлова.

Александр Логинов, который стал настоящим лидером сборной на чемпионате мира, и Евгений Гараничев на соревнования в Минске не поедут.

В СБР напомнили, что чемпионат Европы должен был проходить в Эстонии, но из-за нехватки снега соревнования перенесли в Белоруссию. На первенстве разыграют медали в суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования.