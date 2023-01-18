Спорт 18 января 2023, 18:34 Россия не примет этап мирового Гран-при по фигурному катанию

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В грядущем сезоне один из этапов мирового Гран-при по фигурному катанию не будет проходить в России. К такому решению пришло руководство Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ранее на территории России регулярно проходили этапы турнира, однако в новом сезоне-2023/24 ISU отказалось от сотрудничества со страной. В прошлом сезоне организация приняла аналогичное решение. Также спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в соревнованиях в связи с мировой обстановкой.