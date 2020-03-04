Россия может провести ЧМ по хоккею вместо Швейцарии

Россия обратилась с таким предложением в Международную федерацию хоккея (IIHF). Сам чемпионат запланирован с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.

«Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира-2020. Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира», — отметил президент IIHF Рене Фазель.

В Швейцарии сейчас коронавирус диагностирован у 39 людей по всем кантонам. Правительство страны еще в конце февраля приняло решение запретить до 15 марта все массовые мероприятия, в которых будет задействовано более одной тысячи человек.