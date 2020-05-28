Россия и Катар договорились о взаимодействии при подготовке к ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани обсудили по телефону предстоящий ЧМ. Главы государств договорились и дальше взаимодействовать при подготовке и проведении чемпионата мира в Катаре.

«Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее представитель Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что пока что не было речи о переносе спортивного мероприятия из-за пандемии коронавируса. Он пообещал найти решение, благодаря которому новая инфекция не изменила бы календарь международных матчей по футболу, отметил сайт NEWS.ru.