Россия и Катар договорились о взаимодействии при подготовке к ЧМ-2022
Россия и Катар договорились о сотрудничестве при подготовке чемпионата мира по футболу в 2022 году в азиатском государстве. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани обсудили по телефону предстоящий ЧМ. Главы государств договорились и дальше взаимодействовать при подготовке и проведении чемпионата мира в Катаре.
«Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году», — говорится в сообщении Кремля.
Ранее представитель Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что пока что не было речи о переносе спортивного мероприятия из-за пандемии коронавируса. Он пообещал найти решение, благодаря которому новая инфекция не изменила бы календарь международных матчей по футболу, отметил сайт NEWS.ru.