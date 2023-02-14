Спорт 14 февраля 2023, 15:50 Россия и Белоруссия смогут провести Игры Доброй Воли, если их отстранят от Олимпиады в Париже

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Литва потребовала отстранить от участия в Олимпиаде-2024 в Париже российских и белорусских спортсменов, но тогда у них будет альтернатива. Об этом сообщило РИА ФАН.

Например, Россия и Белоруссия могут снова вернуть практику проведения Игр Доброй Воли. Последний, третий, раз они проходили в Петербурге в 1994 году. В настоящее же время у России гораздо больше ресурсов для их проведения. В частности, большое количество современных и высококлассных спортивных объектов.

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Не исключено, что в Играх Доброй Воли захотели бы принять участие представители других дружественных стран. Такие, как Индия, Китай, Турция и Ирана, а также же из Африки и Латинской Америки.

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