Спорт 16 декабря 2023, 20:01 «Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала Хоккеисты «России 25» обыграли сборную Белоруссии со счетом 5:3. РИА «Новости»

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Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии по хоккею в матче Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 5:3. Российская команда сначала уступала соперникам, но забросила три шайбы в конце матча.

В составе «России 25» отличились Никита Гребенкин, Василий Глотов, Александр Никишин, Сергей Толчинский, Илья Сафонов. После двух туров команда лидирует в турнирной таблице.

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Для «России 25» Кубок Первого канала станет вторым турниром после майского «Большого тура сборной». Кубок Первого канала — ежегодный традиционный турнир по хоккею, история которого началась еще в 1967 году. Он является официальным международным соревнованием.

На следующей неделе, 24 декабря, московский «Спартак» сыграет против пекинского «Куньлунь Ред Стар». В составе российской команды на лед выйдет олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Спортсмен был без клуба с весны 2021 года.