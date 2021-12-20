В Госдуме предложили штрафовать футболистов сборной России за слабую игру

Депутат Госдумы от партии «Единая России» Султан Хамзаев предложил штрафовать игроков сборной России за слабую игру и случаи нарушения дисциплины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат рассказал о своих намерениях донести предложение до министра спорта РФ Олега Матыцина и президента РФС Александра Дюкова.

«Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — заявил Хамзаев.

Напомним, под руководством Валерия Карпина национальная команда заняла второе место в отборочной группе на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Россиянам предстоит провести стыковые матчи. В полуфинале они встретятся в Польшей, а в случае победы выйдут на победителя пары Чехия — Швеция.

Матч с поляками запланирован на 24 марта, а финал квалификации пройдет 29 марта.