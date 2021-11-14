Россию предостерегли от игры вничью в решающем матче за прямую путевку на ЧМ по футболу

Российские футболисты в матче с хорватами должны нацелиться на победу и играть мотивированно. Только это поможет им одолеть непростого соперника, который не прощает ошибки. Такими мыслями по поводу предстоящей игры с «360» поделился футбольный эксперт Андрей Малосолов.

«Надо играть мотивированно, целенаправленно на победу, не на ничью ни в коем случае. Концентрация должна быть 100%. Только тогда мы действительно сможем без проблем отобраться на чемпионат мира в Катаре и это будет считаться большим предварительным успехом. Ну а если случится то, о чем мы тоже думаем, то есть команда проиграет, то нам предстоят очень тяжелые переходные матчи», — сказал Малосолов.

Собеседник добавил, что верит в команду и будет за нее сегодня болеть. По словам Малосолова, предыдущая победа над Кипром, как и любые успехи, должна добавить российским футболистам уверенности и мотивации.

«Надо понимать, что Кипр и Хорватия — это диаметрально разные соперники, диаметрально разный футбол и диаметрально разный уровень футбола», — предостерег эксперт.

Сборная России проведет с командой Хорватии решающий матч отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре 14 ноября в Сплите. Из-за травмы игру пропустит защитник Сергей Терехов. Он получил ее 11 ноября, во время встречи со сборной Кипра. Тогда россияне разгромили киприотов со счетом 6:0.