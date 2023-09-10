Спорт 10 сентября 2023, 13:12 России предложили обменять вратаря Федотова на форварда Мичкова Журналист Бозман предложил обменять хоккеиста Федотова на Мичкова РИА «Новости»

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Американский журналист Чак Бозман эмоционально отреагировал на ситуацию с российскими хоккеистами Иваном Федотовым и Матвеем Мичковым. Он предложил обменять вратаря на форварда, написал сайт Philly Hockey Now.

«Как насчет обмена Мичкова на Федотова?» — написал он.

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Мичков был отличным игроком в первых двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, написал журналист. Но на старте сезона лиги он участвовал лишь в одном из четырех матчей СКА.

Бозман предположил, что его наказывают за желание играть в НХЛ за «Флайерз» «после того, как его задрафтовали в июне». Он добавил, что команда хотела бы, чтобы Федотов играл в Северной Америке, однако клубу он не нужен.

Ранее IIHF оштрафовала на 5,7 тысячи долларов ФХР за участие Федотова в матче за ЦСКА. Кроме того, федерация анонсировала дополнительные санкции. Федотов вышел на лед в первом матче команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги против казанского клуба «Ак Барс».

Матвей Мичков — 18-летний российский хоккеист, центральный и правый крайний нападающий. Иван Федотов — 26-летний вратарь, играющий за ЦСКА, заслуженный мастер спорта России.