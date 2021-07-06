СМИ назвали приоритетного тренера для сборной России по футболу

Сборную России по футболу может возглавить Штефан Кунтц. Кандидатура работающего с молодежной сборной Германии тренера считается приоритетной.

В Российском футбольном союзе пока что изучают Кунтца, сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в организации.

Руководство РФС поставило немца в списке приоритетности выше главного тренера основной сборной Германии Йоахима Лева. В Немецком футбольном союзе информацию подтвердили.

Штефан Кунтц занимал должность спортивного директора нескольких немецких клубов. С молодежной сборной работает с 2016 года. Команда под его руководством дважды побеждала на чемпионате Европы.

На пост наставника сборной РФ по футболу в РФС рассматривают несколько иностранцев, среди которых Лев и возглавляющий сборную Швейцарии Владимир Петкович.

Пока что российскую команду тренирует Станислав Черчесов. Сборная под его началом не сумела выйти в плей-офф Евро-2020 и заняла последнее место в своей группе.